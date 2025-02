Čustvena Tanja Kocman: tetovaža v spomin na Čarlija (Suzy)

Komičarka Tanja Kocman, ki trenutno po Sloveniji navdušuje v predstavi Ženske brez filtra, je lani doživela veliko izgubo. Njen ljubljeni kuža Čarli je namreč za vedno zaprl oči, kar ji je strlo srce.

Simpatična Štajerka se bo najboljšega prijatelja vedno spominjala z najlepšimi občutki, čeprav je nedavno v njen dom in srce vstopil nov član, razigrani kosmatinec Nole.

Tanja in njen partner Primož sta v svoj dom sprejela igrivega posebneža brez ene tačke.

»Zapolnil je marsikatero praznino in mi dal vedeti, da smo se našli z namenom. Ko ga pogledam, se veselim vseh sprehodov, dopustov, lumparij in objemov, ki so še pred nami. Vidim njegovo prijazno dušo in moje srce ga že zdaj ljubi. A ta moj Čarli … Ne znam razložiti in verjamem, da razume samo nekdo, ki čuti enako. On me je tako spremenil in zaznamoval, da bo za vedno del mene. Tako in drugače,« je pojasnila novo tetovažo, ki krasi njeno roko.

Na njej je upodobljen njen ljubi kuža, ki ga ni več. »Za vedno bo moj opomnik na najiskrenejšo ljubezen,« še pove.