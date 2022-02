Čustvena Rebeka Dremelj: Oče je bil vedno njen angel varuh

Za pevko Rebeko Dremelj je dolga in uspešna karierna pot, na kateri pa zagotovo ne bi tako blestela, če ne bi imela doma močne podpore. Med njenimi največjimi oboževalci je oče Drago, ki je pred dnevi praznoval 70 let.

»Ne bom pozabila, kako me je dvakrat na teden vozil v Celje na manekenski tečaj. V avtu je imel na akumulator prevezano televizijo in na parkirišču je dve uri, medtem ko me je čakal, gledal formulo 1. Zelo mi je šel na živce, danes pa sem mu neverjetno hvaležna, ko je dva dneva spal v Umagu na parkirišču pred mojim apartmajem na turnirju ATP, kjer sem delala kot hostesa, samo da je videl, kje, s kom in kako se družim,« se svojih najstniških let spominja pevka. Njen oče je bil vedno njen najglasnejši navijač, tudi na izboru za miss Slovenije in na Evroviziji, kjer je držal največji transparent.

Rebeka z očetom, bratom Davidom in mamo Daško

»Danes vso to ljubezen daje svojim vnukom. Radi imajo babico, seveda, ampak dedi je zunajserijski,« se zasmeji Rebeka in doda, da je vlogo očeta v njenem in bratovem življenju opravil z odliko.