Čustvena Marjetka in Raay: Vid in Oskar prehitro odraščata

»Na koncertih vedno deliva iskrene zgodbe, ki se skrivajo za nastankom uspešnic, kot so 1000 let, Drevo, Sva, Zdaj pa greš in druge. Tokrat pa se bo morda pojavila še kakšna zgodba več, ki ni povezana z glasbo, temveč z najinimi drugimi vlogami,« pravi Raay, Marjetka pa doda, da je zanjo kot glasbenico najlepše, ko se lahko poslušalcem predstavi od blizu. »Najine skladbe so zgodbe, ki jih živiva ali sva jih doživela. So najina biografija skozi glasbo,« pravi, Raay pa doda, da sta zadovoljna z vsem, kar jima je naklonilo življenje.

Čeprav sta kot glasbenika in ustvarjalca precej zaposlena, je družina zanju vedno na prvem mestu.

»Iz izkušenj, preprek in izzivov se vedno naučiva česa novega. Zaradi odločitev, ki sva jih v mladosti in na začetku glasbene kariere sprejemala, sva danes to, kar sva. Ceniva širok spekter glasbenega ustvarjanja, znava uživati v majhnih stvareh, razumeva in čutiva glasbo na način, ki naju bogati. Ničesar ne bi spremenila,« pravi pevka. Raay doda, da je bila njuna pot včasih tudi trnova in da si je marsikdaj želel, da bi si znal olajšati življenje, a potem danes ne bi imel tako debele kože. »Na lastni koži se namreč na napakah, ki pa to veliko­krat niti niso, največ naučiš.«

Vloga mame je vedno na prvem mestu

Materinski dan

Materinski dan bo letos za Marjetko zelo poseben, saj bo zvečer stala na odru v Šentjerneju na Dolenjskem. »Pred vsemi službami in dejavnostmi, ki jih opravljam, je vloga mame zame vedno na prvem mestu. Najlepše, kar lahko dam sinovoma, je, da me gledata, kako živim svoje sanje in se znam postaviti v ospredje. Kljub temu da veliko ustvarjava, sinova vesta, da je družina za naju najpomembnejša,« je iskrena Marjetka.

Na odru doživljata novo glasbeno obdobje.

Materinstvo je nedvomno poglobilo njena čustva in srečo, pa tudi strahove. »Verjamem, da sem kot ženska močnejša predvsem zato, ker vem, da nobena stvar ni tako pomembna, kot sta zdravje in sreča najinih otrok. Odkar sem mama, se še tako strašne težave zdijo manjše,« pravi in doda, da sta sinova v njeno življenje prinesla neustrašno energijo. Jo pa seveda malce zvije od strahu ob misli, da prehitro odraščata. »Včasih gledam starejše fotografije in posnetke in se zavem, da Vid in Oskar odraščata v čudovita mladeniča. Priznati moram, da ni vedno lahko, hkrati pa se zavedam, da leta prehitro bežijo in čas z njima ni samoumeven. Ne bo dolgo trajalo, da bosta ptička odletela iz gnezda, midva pa si bova zavrtela najino pesem Zdaj pa greš. Tega se zavedava, vendar je tako prav. Vsak starš bi moral stremeti k temu, da se otrok osamosvoji in poišče svojo celico,« je čustvena ob misli na prihodnost, ko bosta njena sinova poiskala svojo srečo.