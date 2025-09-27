Čustvena Lea Mederal: pet let v najlepši vlogi (Suzy)

Lea Mederal, ki na hribe vodi številne znane Slovence in je širšemu občinstvu znana kot avtorica popotniške oddaje Potep z Leo, obožuje svoje delo, a najbolj uživa v vlogi mame. Nedavno je peti rojstni dan praznoval njen edinec Julijan. »Imam ga najraje na svetu in ne morem verjeti, da je minilo pet let, odkar je pokukal na svet,« ni skrivala čustev. Njen sin si ni zaželel dragih daril, temveč je mamico ganil s svojo skromno željo.

»Zaželel si je muholovko in da bi ta dan preživel, obkrožen z živalmi in prijatelji,« je razkrila voditeljica, ki je že večkrat poudarila, da je izkušnja materinstva popolnoma spremenila njen pogled na svet. »Zdi se mi, da po rojstvu otroka živim popolnoma novo življenje. Moje prioritete so se spremenile. Predvsem pa je ljubezen do otroka res nekaj lepega in jo razumeš, šele ko postaneš starš.«