Čustva pri Kopitarjevih: Oče, rad te imam!

Vedno več moških javno kaže svojo čustveno plat, kar je v svetu, preplavljenem z negativizmom in surovo mačistično dominantnostjo, nadvse dobrodošlo. Med tistimi, ki nimajo zadržkov pri izkazovanju ljubezni, je tudi naš hokejski as Anže Kopitar.



Svojemu očetu in dedku sina Jakoba, Matjažu Kopitarju, je izlil najgloblja čustva in priznal, da ga ima neskončno rad, ker je še vedno tako fantastičen očka, čeprav je zdaj že sam oče. Naučil ga je pomembnih vrednot in mu pokazal pravo pot, za kar mu bo večno hvaležen.



Hkrati pa je zelo pozoren dedek in najboljši vzor, v kakšnega moža želi Anže vzgojiti svojega sina. Ni lepšega, kot so tri generacije odločnih in odličnih genov.



