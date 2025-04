Čuki odprli mizarsko delavnico (Suzy)

Na trgu delovne sile zelo primanjkuje takšnih in drugačnih ročno spretnih mojstrov. Med najbolj iskanimi so gotovo mizarji oziroma tišlarji. Če ne prej, jih zagotovo potrebujemo, kadar opremljamo stanovanje ali hišo. In skoraj zagotovo se je kdaj že vsak od nas srečal s težavo, kako najti dobrega tišlarja.

Skupina Čuki ima rešitev, saj so se Jože Potrebuješ, Matjaž Končan, Jernej Tozon in Miha Novak prelevili v tišlarje in odprli mizarsko delavnico. A žal le za en dan, za potrebe snemanja videospota za novo polko z naslovom Tišlarski pozdrav, za katero sta glasbo ustvarila oče in hči – Jože in Petra Potrebuješ, pri besedilu se jima je pridružila Jasna Kuljaj, pri aranžmaju Mike Orešar.

V pesmi se najde vsak, ki je že kdaj opremljal ali prenavljal stanovanje.

Gostoljubje za snemanje videospota so jim ponudili v Mizarstvu Grom v Logatcu, kjer so se Čuki odlično vživeli v svojo vlogo in se prelevili v čisto prave tišlarje. No, roko na srce, kar dva čuka sta čisto prava, izšolana mizarja. To sta harmonikar Matjaž, ki se je šolal na srednji lesarski šoli v Ljubljani, in pevec Jernej, ki je obiskoval srednjo šolo v Škofji Loki. »Mizar je tudi oče našega Mihe, moj oče je bil kolar, moj zavetnik Jožef delavec je bil mizar,« nam je zaupal Jože.

Da res obvladajo, so dokazali, ko so se v delavnici lotili obdelave lesa, ga merili, žagali, hoblali in lepili. Izdelali so okvir, da so se lahko z njim fotografirali. V delavnici niso bili sami, družbo so jim delali plesalci folklorne skupine Iskraemeco iz Predoselj, ki so zaplesali, ko so orodje odložili in spet vzeli v roke inštrumente.

Namesto inštrumentov so v roke vzeli mizarsko orodje.

V tokratni pesmi in videospotu ima glavno vlogo Potrebuješeva mlajša 21-letna hči Eva, študentka ekonomije, športnica in plesna animatorka, ki se odlično razume z najmlajšimi na nastopih Čukov. Tokrat se je izkazala kot pevka in igralka. Pričarala nam je dobro znano stisko, ko je dolgo, predolgo čakala na mizarja, da bi ji končno izdelal omaro, posteljo in mizo za sobo. Dokler mize nima, piše kar na pručki, cunje čakajo v škatlah in spi kar na tleh, na žimnici.

»Ni ga na svetu b'lo še takega junaka, ki bi čakala ga vse dneve in noči. Vem, da že zdavnaj bi obupala vsaka, pišem in kličem ga, a njega ni in ni,« poje. Nato se oglasijo hudomušni Čuki in ji zapojejo: »Mi, mizarji, res smo carji, svet se okrog nas vrti. Mi, mizarji, res smo carji, pravi frajerji. Kdor je dober, se ga čaka, to je moto naš ta prav, vam pošiljamo prisrčen tišlarski pozdrav.« Glede na prve odzive ni dvoma, da je nova uspešnica za letošnje veselice rojena. Po gasilcih in drugih junakih, ki že imajo svoje himne, so to zdaj dobili mizarji. Morda na račun te pesmi le dobimo kakšnega tovrstnega mojstra več.

