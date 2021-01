Čudovita tri leta Urške Žolnir

Naša zlata olimpijka se v teh dneh spominja enega najlepših trenutkov v življenju. Ta sicer ni povezan z vrhunskimi športnimi dosežki, ki so prav tako zaznamovali njeno pot, temveč so utrinki zelo osebne narave. Praznuje namreč tretjo obletnico sanjske poroke, ko sta s soprogom Matejem Jugovarjem poletela na rajski Mavricij in se v poročnih oblekah sprehodila po mivki do oltarja. Ob tej priložnosti se je svojemu dragemu zahvalila za čudovita tri leta, nam pa ponudila na ogled fotografijo srečnih mladoporočencev. Tega presrečnega nasmeha ne more nadomestiti nobena medalja, četudi je z najbolj prestižnih tekmovanj, kajti največ vredno zlato odličje je prav njen ljubi Mato.

