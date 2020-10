Coprnice, kje ste?

Alexandra, Jane in Sukie iz Čarovnic iz Eastwicka (1987)

Tri eastwiške čarovnice, v vlogi katerih so nastopile odlične Susan Sarandon, Cher in Michelle Pfeiffer, prinašajo dodatno okrepitev – šarmantnega in galantnega, a tudi muhastega hudiča Daryla (Jack Nicholson). Prepričani smo, da lahko četverici uspe odpihniti v nič vse strahove, povezane z novim koronavirusom, morda pa celo tudi sam virus.