Pravi, da Evrovizijo vedno gleda, in meni, da bi Joker Out morali nastopiti tudi v finalu, ker so privlačni in je pesem dobra. In da je 30 let po tem, ko so z 1x Bandom in pesmijo Tih deževen dan na Irskem kot prvi zastopali Slovenijo na tem tekmovanju, marsikaj zelo drugače. Obudili smo nekaj spominov in govorili o nekaterih trenutnih izzivih. Tik pred upokojitvijo namreč še kar kipi od energije. Več ljudi mi je te dni reklo, da ob omembi Evrovizije najprej pomisli na Tih deževen dan. Mineva namreč 30 let od vašega nastopa, kako doživljate to obletnico? Ravno zadnjič me je prešinilo, kako ...