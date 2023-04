Clinton Ober: Vibracije Zemlje nas zdravijo

Po težki bolezni se je posvetil dokazovanju zdravstvenih koristi ozemljevanja – bosonoge hoje zunaj, v zaprtih prostorih pa stika gole kože in posebnih prevodnih rjuh ali podlog, povezanih z zemljo. To namreč obnavlja in vzdržuje naravno električno stanje človeškega telesa, kar prispeva k optimalnemu zdravju. Prvobitna naravna energija, ki jo izžareva Zemlja, je tudi najučinkovitejše protivnetno sredstvo in najuspešnejše zdravilo proti staranju. Pod našimi nogami je torej mogočna zdravilna energija, povezovanje z njo pa blagodejno, preprosto in naravno.