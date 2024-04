Člani skupine Perpetuum Jazzile tokrat niso pojedli niti enega čevapčiča (Suzy)

Skupina Perpetuum Jazzile se je vrnila s še ene balkanske turneje, na kateri je obiskala Čakovec, Zagreb, Beograd in Skopje ter kot vedno navdušila ljubitelje svoje glasbe. »Najbolj posebno je bilo to, da letos v tednu dni nismo pojedli niti enega čevapčiča, saj smo se jih na zadnjem obisku balkanskih prestolnic preobjedli za nekaj let naprej,« se pošalijo mojstri pevci, ki se na poteh med koncerti najpogosteje zabavajo s pripovedovanjem šal, kartanjem ter igro škarje, kamen, papir, okončine pa po potrebi razgibajo tudi tako, da operejo stekla svojega avtobusa.

Nastja je ob postanku očistila vetrobransko steklo avtobusa – kolegi so ob tem seveda spuščali zvoke škripanja gume ob steklo.

'Bratsko' občinstvo so pocrkljali s pesmimi, kot so Jesen u meni (Parni valjak), Molitva (Marja Šerifović) in Jovano, Jovanke, vrhunec pa je vedno tudi Elvisova Suspicious Minds, ki je prav ta teden dobila video. Pozor: zamudniki lahko mogoče še ujamete kakšno vstopnico za sobotni koncert v Celju, kjer bo prva ponovitev produkcijsko razkošnega jubilejnega šova, nastopilo bo prav vseh 43 aktivnih članov skupine.