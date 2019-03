Zvezdnik Reke ljubezni: Z Viljo vedno zaspiva objeta

»Gledališkim likom se posvetim v detajle, Roka pa spoznavam sproti. Tudi mene kdaj preseneti.« Foto Ana Gregorič

Ireno (Lara Komar) in Roka (Tadej Pišek) v četrti sezoni Reke ljubezni čaka velika preizkušnja, ki bo oba spremenila. Foto Matjaž Očko

Tadej Pišek in njegova Vilja Lukan sta simpatičen in usklajen par. Foto Mediaspeed

»Saj se vsi kdaj izgubimo, kot se je zdaj Rok, se pa tudi najdemo, če se hočemo.«

Na srečanje je prihitel naravnost iz gledališča v Trstu, a je koncu dneva navkljub sijal kot na promocijskih fotografijah. Ja,je tudi v živo simpatičen, energičen, vljuden, sproščen, sila prijeten sogovornik. Za začetek se razgovori o vzdušju na Krki, vasici, kjer že od decembra pridno snemajo nove dele nadaljevanke.»Vedno znova sem prijetno presenečen, kako lepo so nas vaščani sprejeli medse, prav za svoje so nas vzeli. Ko pridemo med vikendi, jim zapremo vse ceste, življenje jim postavimo na glavo, oni pa se sploh ne pritožujejo. Seveda, zdaj prihaja ogromno turistov in obiskovalcev, pa vendar, marsikdo bi bil lahko nejevoljen, ker se morajo prilagajati zahtevam snemanja, oni pa so tako prijazni. Lepo je biti tam,« pove toplo. Z ekipo so postali pravi prijatelji.»Že dve leti snemamo skoraj vsak dan. Lahko bi si šli zelo na živce, nam pa je še vedno lepo. Po koncu bloka si naredimo piknik, začetke sezon vedno pogledamo skupaj, veliko se družimo, zelo smo povezani,« je prepričljiv.Na ulici ga ljudje večinoma ogovorijo kot Roka, ne Tadeja. »Predvsem starejši in mlajši. Najbrž zaradi presenečenja. Zdaj sem se že navadil, se odzovem, me pa prijetno preseneti, ko občasno pride kdo, ki me pozdravi kot Tadeja in pove, da spremlja moje delo tudi v gledališču. To me poboža,« ne skriva. Ga ljudje morda tudi sodijo po kakšnih negativnih Rokovih odzivih?»Ja, dobim kar nekaj pridig,« pove pomenljivo v smehu. »Pozna se tudi, odkar se je Rok spremenil. V prvi sezoni je bil prijazen in nasmejan in ljudje so sproščeno pristopali do mene. Ko je Rok postal bolj sebičen, pa sem opazil, da so tudi ljudje bolj zadržani, previdni. Kakor se spreminja Rok, se tudi odnos do mene,« potrdi. Gotovo pa bi ga številne matere rade za svojega zeta? »Ja, na družabnem profilu sem dobil kar nekaj raznovrstnih ponudb. Zelo veliko je tudi povabil na pijačo, očitno jih Rokov karakter ne moti tako zelo,« pove smeje se.V prihajajoči sezoni se Rok Slak spremeni. Kaj lahko izda? »Hm … Odnos med Ireno (, op. p.) in Rokom, ki se krha že vse od poroke, doživi zelo resno preizkušnjo, bomo videli, ali jo bo prenesel. Oba lika pa to zelo spremeni,« napove zaplete, ki jih bomo kmalu lahko spremljali. Kaj pa on in Rok, bi bila lahko prijatelja? »Mislim, da, zelo iskrena bi bila, veliko bi se kregala in si povedala v obraz. Imela bi se rada, bi bilo pa to precej dinamično prijateljstvo,« pove v smehu.Kaj pa on, bi dovolil, da bi se mu mama tako vtikala v življenje, kot se Marija Roku? »Nikakor,« je jasen. »Pomembno se mi zdi, da se ve, kdaj se je otrok odcepil od staršev, nato pa tudi postaviti meje. Takšnih mam Marij je sicer ogromno. S svojimi starši se odlično razumem, so pa meje postavljene. Te so nujne tako v profesionalnem kot v družinskem odnosu, tudi partnerju je treba povedati, kaj ti ugaja in kaj ne,« je odločen.V tem času je Tadej polno zaposlen, poleg Roka ima še ogromno vlog. »Sem zajec v Sapramiški, nastopam v Žabjem kralju in Pekarni Mišmaš v Miniteatru, sem Ceferin in Komet Repatec v Zvezdici Zaspanki, potem igram v Dekliščini Špas Teatra, Pantalone v Slugi dveh gospodarjev v Trstu, a tudi že študiram tekst Goldbergove variacije, glavno vlogo Goldberga, ob tem pa sem še eden od členov Verige dobrih ljudi. To je eden lepših projektov, v katerem lahko svojo prepoznavnost uporabim tudi v dober namen. Ko sem se odločal, ali bi sprejel vlogo v Reki ljubezni, sem okleval prav zato, ker sem vedel, kakšen odziv javnosti to prinese. Zato sem hvaležen Pop TV, da so me vključili v Verigo dobrih ljudi, saj se tu moja prepoznavnost osmisli. Obiskujem tudi obolele s cerebralno paralizo, Downovim sindromom. Njim to veliko pomeni, osrečim jih, oni pa s tem osrečijo mene,« pove.Prostega časa torej nima? »To obdobje je res zelo pestro, decembra sem postavil rekord, saj sem imel poleg rednih snemanj Reke ljubezni kar 64 predstav,« se nasmeje. »Je naporno, a te adrenalin žene dalje in vedno si rečem 'hvala bogu, dokler je tako'. Saj se potem umiri. Moj privilegij je, da imam svojo službo neizmerno rad,« pove goreče.Svoje vloge ocenjuje? »Kar se teatra tiče, sem izjemno, izjemno zahteven. Like vedno analiziram, tudi po premieri se veliko ukvarjam s tem, kako jih vodim, razvijam, do tega čutim veliko odgovornost. Seveda tudi do Roka, a je drugače. V gledališču se dva meseca povsem posvetiš liku, najdeš detajle, ki si jih zamisliš, Roka pa spoznavam sproti, ker ne poznam vnaprej zgodbe, ki jo peljejo scenaristi. Včasih me tudi preseneti, ampak moram sprejeti in to vtkati v njegov značaj. Se pa na like navežeš, pri nekaterih ugotoviš, da si jih posvojil in njihove fraze prenesel tudi v svoje življenje,« pove.Kako preklaplja med vlogami? »Igralec svojih vlog nikoli povsem ne izklopi, vedno jih nosi s seboj, premišljuje o njih, a je to vendarle moja služba. Pri zahtevnejših vlogah traja nekaj časa, da odklopim, a vendar sem, ko pridem domov, Tadej. Pri Roku sem se navadil hitro odklopiti, saj snemamo zjutraj in je nato čez dan še veliko drugega igranja,« pojasni. V kolikšni meri pa liki vplivajo tudi na njegov osebnostni razvoj? »Zelo, pri vsakem sem vržen v situacije, v katerih se moram odzvati, kot se sicer ne bi. Spoznavaš nove značaje, situacije, ko jih ustvarjaš, pa seveda izhajaš iz sebe. Biti moraš dovolj odprt, da jih sprejmeš, zato ob tem spoznaš veliko novega o sebi, veliko soočanja s seboj se zgodi na ta način,« razmišlja.Kakšni ljudje so mu všeč? »Zanimivi, iskreni, ljudje s svojim mnenjem. Takšni, ki znajo argumentirati, obožujem razprave,« se mu usta razlezejo v nasmeh. Kako pa bi se opisal? »O plusih naj sodijo drugi, moji minusi pa so, da včasih preveč razmišljam, preveč sem analitičen, kar ni vedno dobro. Znam biti trmast, ciničen, pa ironičen, zelo rad imam tudi sarkazem,« ne skriva.Domači gledajo Reko ljubezni, pridejo pa tudi na vse premiere in predstave. »Najbolj kritična je babica. Stara je 89 let, pride na vse moje premiere, kamorkoli. Zelo jo imam rad in zelo sva povezana, ob kavi pa govoriva o vsem. Všeč mi je, da je kritična, duhovita in razgledana,« je nasmejan.Zelo ljubeč in spoštljiv je tudi do svoje. »Moja partnerica ni igralka, imam pa srečo, da izhaja iz gledališke družine, razume ta svet in ga ima zelo rada. Če se na odru ali v seriji poljubljam, to ne kaže mojega odnosa z njo, če tega ne bi razumela, bi bil najin odnos nemogoč. Veliko se pogovarjava, o vsem, tudi o mojih vlogah. Tako kot tudi o njenem delu, je antropologinja in etnologinja, dela v muzeju in tudi njeno delo je zelo zanimivo. Veliko dela, zato se ob vseh mojih nemogočih urnikih zelo malo vidiva. Televizije nimava, zato Reke ljubezni doma ne gledava,« pove.S čim pa ga je očarala? »Poznala sva se že prej, in ko sva šla enkrat na pijačo, se od takrat nisva nehala pogovarjati. Nisva se niti še sprla, odkar se je preselila k meni, pa ne čutim, da bi se moral prilagajati, to je res lepo,« opiše.Koliko pa je treba za partnerski odnos delati? »Ves čas. Tega, kar dela Rok v seriji, jaz ne poznam. Zelo pomembno je, da ne greš nikoli skregan spat, odrasla človeka sva, pogovoriva se. Ne da se trudiva, a vendar – z Viljo vedno zaspiva objeta, to se mi zdi res lepo,« pove srčno.Torej Roka ne bi prenašala? »Uh, ne, Vilja bi ga … nagnala,« pove v smehu. »No, saj se vsi kdaj izgubimo, kot se je zdaj Rok, se pa tudi najdemo, če se hočemo. Verjamem, da mu bo uspelo,« zaključi Tadej, ki tega resnično ne ve, saj scenarij serije nastaja sproti.