Zvezde plešejo: Od sodelovanja v šovu bo imela največ žena

Miha Zupan bo lahko še bolj ubrano zaplesal s svojo Majo.

Med tistimi, ki so jih povabili v šov Zvezde plešejo, je tudi košarkar, ki bi se utegnil zaradi svojih predispozicij – predvsem višine 200,5 centimetra in slušnega aparata, ki ga nosi skoraj od rojstva, znajti v zadregi.Vendar se dobrodušni Miha s tem ne obremenjuje. »Od sebe bom dal vse, pa bomo videli, kako bo. Sicer rad plešem, predvsem na porokah, še raje pa to počne žena, ki se je zelo razveselila tega, da bom sodeloval v šovu in tako izpopolnil plesne korake, da bom lahko še bolje plesal z njo.Ravno danes sem ji pokazal, kaj se učim, in je bila navdušena. Ni pričakovala takšnega napredka po dveh treningih,« se smeji Miha in dodaja, da bo vsekakor hotela zaplesati z njim po vsakem treningu, saj zelo rada pleše. »Za mano sta šele dva plesna dneva, a moram priznati, da vedno bolj uživam in se veselim vsakega naslednjega,« zaključi.