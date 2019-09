Župnik prepovedal Vida Valiča

Po tem, ko je zadnji dve leti navduševal z uspešnico Tvoj bodoči bivši mož, bo Vid Valič že čez nekaj dni začel pohod po slovenskih kulturnih domovih z novo avtorsko komedijo, v kateri analizira spolne navade podalpskih domorodcev.



Slovencem in Slovenkam bo ob tem zaupal svoje spolne anekdote ter na seks pogledal z drugih zornih kotov, in sicer se bo spraševal, kakšen vpliv imajo posteljne radosti na našo družbo, gospodarstvo, politiko in vsakdanje življenje. Do novega leta namerava Valič obiskati 49 krajev, a se mu je že pred vse- slovensko turnejo v enem od njih zalomilo. Nastopiti bi moral namreč v kulturnem domu, katerega upravnik je Cerkev, a ko je župnik izvedel, da njegova predstava nosi naslov Seks po slovensko, je Vidu odrekel gostoljubje.



Vid je omenjeni kulturni dom v preteklosti že večkrat napolnil. Čeprav je v svojem programu pogosto zbodel cerkvene može, pa je očitno tema nove predstave v župniji, kamor so Vidu prepovedali, še vedno velik tabu.