»Želim si še več otrok«

Lara, njen mož Davide ter njuna sinova Arturo in Joakim zadnja leta poletje najraje preživljajo ob morju v Gradeški laguni, kjer imajo majhen domek. »Tja se umaknemo, da ujamemo poletno vzdušje in vse, kar spada zraven, torej sonce, morje, kolesarjenje … Letos pa smo kar vsi štirje stopili na deske in supali od jutra do večera,« nam je zaupala lepa igralka, ki si je po dolgih in napornih mesecih snemanj serije in predstav v družbi svojih najljubših resnično napolnila baterije in si nabrala moči za prihodnje mesece. ...