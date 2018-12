Zdaj veva, da je omejitev le nebo

Karmen Meze in Neža Mlakar sta s svojimi sadnimi zamrznjenimi deserti zmagovalki projekta Štartaj, Slovenija 2018. Foto Polona Pirc

Neža in Karmen sta prve popsike izdelali kar v domači kuhinji, proizvodnja je danes v Šenčurju. Foto Aljoša Rebolj

Tudi kot 'le' mamici čas preživljata skupaj – Karmen z Lianom in Neža z Aleandrom. SInčka sta njuni značajski kopiji. Foto osebni arhiv

Življenje ju je pripravilo na sedanje preizkušnje – Karmen in Neža sta prijateljici že od mladih nog, kar jima zelo pomaga. Foto osebni arhiv

»Najine lučke so sadje na palčki.«

Dobile smo se v soboto popoldne, v industrijski coni v Šenčurju, kjer že vse od njunega resnega vstopa na trg nastajajo popsike, kot kličeta svoje sladolede, ki to, vsaj po merilih, ki smo jih bili doslej vajeni pri nas, niso. »Najine lučke so sadje na palčki, izredno hitro zamrznjeno, tako da se v njem ohrani večina vitaminov in mineralov,« pojasniNa dan izdelajo skoraj 1000 sadnih zamrznjenih desertov, pri delu pa že imata pomoč, saj sami ne zmoreta več vsega. »Kljub temu so še noči, ki jih na blazini prespiva kar tu v pisarni, a nama ni težko,« smeje se poveMladi podjetnici, svetlolasa Neža ima 27 let, temnolasa Karmen pa 24, sta pred dnevi dobili veliko potrditev, da sta s svojim izdelkom in tudi pristopom dobro zakorakali na tako želeno, a tudi zahtevno podjetniško pot. »Pogodba s Sparom je tisto, za kar sva delali v minulih desetih mesecih, prinaša pa zagon za pravo delo, ki se zdaj šele začenja,« se zavedata zelo realno, a z ognjem v očeh. Prijateljici od mladih nog, obe skoraj istočasno že tri leta tudi mamici, imata nekaj, kar je izstopalo že v predstavitveni oddaji projekta Štartaj, Slovenija – neverjetno pozitivno energijo in vero v svoj izdelek. La popsik namreč ne prodajata, ampak jih predvsem priporočata. Zato ker so postale del njunega vsakdanjika, njuna sinčka jih obožujeta, navdušile pa so tudi vse, ki sta jim jih ponudili v pokušino.»S priznanjem hit produkt leta 2018 je poplačan ves trud, vse neprespane noči v proizvodnji. To je potrditev, da zdaj pa res delava prav. Tudi vnaprej se bova trudili upravičiti to priznanje,« pove Karmen. Kakšni pa so bili njuni občutki ob razglasitvi? »Ni besed, s katerimi bi lahko opisala, kako se počutiš, ko izrečejo tvoje ime. Bili sva dobesedno osupli. Nisva vedeli, kako naj se obnašava, kaj naj poveva, koga najprej objeti …« nepozabne trenutke podoživi Neža. »Tista minuta tišine pred razglasitvijo imena zmagovalca … je bila res dolga. Po glavi ti gre vse mogoče, dih ti zastane. Ko so povedali najini imeni, pa … Toliko čustev te preplavi, da se tega res ne da opisati,« še zdaj komaj verjame Karmen.Po slovesnosti sta se takoj odpravili v rodni Mengeš, kjer sta skupaj odraščali. Neža z družino in partnerjem še živi tam, Karmen si je dom ustvarila v Ljubljani. »Zbudili sva najprej njene domače, nato še moje. Proslavili smo, se veselili, nazdravili novim uspehom. Vsi so iskreno veseli za naju,« pove Neža. »Brez njih tega ne bi zmogli,« sta hvaležni.Kaj jima je dala akcija? »Midve praviva, da sva začeli v vrtcu, nato preskočili osnovno šolo in gimnazijo ter s projektom prišli naravnost na fakulteto. Zdaj, s hit produktom, pa greva v službo. To zajema tako poslovno kot zasebno področje,« pove Karmen. »Res sva odrasli, drugače gledava na vse,« je iskrena.»Odrasli sva, sebi, domačim in okolici pa dokazali, da zmoreva in da se splača vlagati v naju. Zdaj je jasno, da si res želiva uspeti in da sva za to pripravljeni trdo delati,« doda še Neža. »Verjeli so v naju, niso pa v zgodbo. Ogromno sva se morali naučiti. V tem letu sva bili psihično in fizično tako izčrpani, da nisva več vedeli zase, težko razporejali čas za posel, družino, za naju in zase. Šele ko najdeš to ravnovesje, lahko dolgoročno učinkovito delaš. Brez projekta bi ta pot trajala vsaj pet let,« je prepričana Karmen.»In samima nama ne bi uspelo spreminjati kupnih navad. Slovenci smo (bili) vajeni sladoled jesti poleti,« doda še Neža. Domači so jima res v veliko pomoč. »Najini morda bolj pri poslu, tašči za varstvo najinih triletnikov, seveda pa ne bi šlo brez razumevanja partnerjev,«pove Karmen.Kako pa bi se opisali? Obe imata v sebi ogenj, Neža je rojena v astrološkem znamenju leva, Karmen pa strelca. »Sem zelo impulzivna, sprejemam hitre odločitve, ničesar se ne bojim, nikoli se ne neham učiti in vedno sprejemam nove izzive. Moja največja pomanjkljivost je, da velikokrat mislim, da ljudje vedo, kaj razmišljam, ne komuniciram dovolj dobro,« se opiše Neža.»Jaz pa vse počnem bolj premišljeno, veliko preverjam, rada si vzamem čas,« pove še Karmen. Kako pa se njuno prijateljstvo obnese v poslu, se kdaj spreta? »Se, vsak dan. Je pa sreča, da se tako dobro poznava, da veva, kje so najine meje. Znava se pogovoriti in prisluhniti razlagi oziroma argumentom. Hvala bogu, da sva se našli,« se strinjata. Kakšni ljudje so jima všeč? »Iskreni, polni energije, ljudje, ki jih zanima veliko stvari in iščejo nove izzive. Odbijajo me tisti, ki se nenehno hvalijo,« našteje Neža.»Jaz pa pri vsakomur najprej iščem iskrenost in srčnost, pristnost. Všeč so mi tisti, ki znajo razmišljati in jih nekaj strastno zanima, imajo cilje in so osredotočeni nanje. Ne pa tisti, ki so polni sami sebe in igrajo,« pove Karmen. Prosti čas preživita vsaka zase? »Ne, večinoma sva skupaj,« povesta v smehu. »Ampak takrat dava La Popsi na stran, sva le prijateljici in mamici. »Zdaj sva se odločili, da si tri dni v mesecu vzameva le za naju in sinčka. Takrat smo le mi štirje, tudi telefone dava na stran,« pove Karmen.Kaj pa želje in načrti? »V letu 2019 se želimo trdno ustaliti na domačem trgu, se še veliko naučiti, razviti nove okuse, povečati proizvodnjo. Nato pa bo leta 2020 čas za prodor v tujino. Zdaj veva, da je omejitev le nebo,« povesta umirjeno, a z iskricami v očeh.