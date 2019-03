Zbogom, Keith Flint 

Poleg svojega glasu je postal priljubljen tudi zaradi divjih pričesk, močnega črtala za oči in karizmatičnih nastopov.

Pred dnevi je glasbeni svet pretresla novica, da je na svojem domu v Essexu v Veliki Britaniji v 50. letu starosti umrl, pevec elektropunk zasedbe The Prodigy, ki je vrhunec slave dosegla v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.Za neonskim demonom, kot so mu ljubkovalno pravili, žalujejo oboževalci, od njega pa so se poslovili tudi številni zvezdniški kolegi. »Delal je, kar bi morale delati vse glasbene zvezde – prestrašil je naše mame in očete,« je zapisala igralka