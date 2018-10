Zapustila sem se v vseh pogledih, uhajanje urina pa me bo dotolklo

Vse je v tvojih rokah. Boš videla čudež, ki iz gub dela lepoto. Začni spoštovati sebe in svoje telo, vsem okoli tebe bo lepše, tebi pa najbolj!

Dragabom konkretna. Stresna inkontinenca je težava kot vsaka druga in zaradi nje te ni treba biti sram. Baje 70 odstotkov Slovenk trpi zaradi uhajanja kapljic in večinoma so vse tiho. Ali je podatek resničen, nisem preverila, spomnim se ga, ker me je pretresel, ko sem se pripravljala na oddajo o tem. Predvidevam, da je to še vedno tabu tema, neurejena tudi zato, ker moških ne pesti. Ko sem oddajo posnela, sem imela tudi lastno izkušnjo, kako poteka postopek.Zanj sem se odločila zaradi oddaje in ker so ženske v moji družini vse trpele to težavo. Dobila sem veliko pisem žensk, ki so mi opisovale globok občutek nevrednosti in sramu, ker jim uhaja. In vsakokrat, ko dobim kakšno takšno pismo, me prime sveta jeza, da smo ljudje tako izključujoči ter največji mučitelji samih sebe. Rodila si trikrat, trikrat si darovala življenje, jasno je, da se bo tvojemu telesu to kje poznalo, s tem ni nič narobe. Leta, hormonsko neravnovesje in še kaj prispevajo, da mišice ne delajo več, kot bi morale.Obstaja neboleč poseg, laserska operacija stresne inkontinence. To sploh ni operacija. Greš na posvet, se seznaniš z dejstvi in dogovoriš za termin. Poseg je podoben ginekološkemu ultrazvočnemu pregledu. Traja največ pol ure, potem greš domov. Nekaj dni moraš paziti nase in to je to. Poseg lahko ponoviš do trikrat glede na uspešnost. Po tednu dni se uhajanje ustavi.Kako laserski žarki spodbudijo obnovitev kolagenskih vezi in medicinskih podrobnosti, ti ne morem opisovati, ker nisem zdravnica. Lahko ti povem, da deluje in da je stranski učinek posega osvežitev vagine v celoti. To vpliva tudi na kvalitetnejše spolne odnose. Poseg je samoplačniški. V Sloveniji je več naslovov, kamor se lahko obrneš za podrobnejšo razlago, dr.(Juna, d. o. o.), Medartis, Lifeclass hoteli (medicinski center), klinika Fabjan ...V časopisih velikokrat berem oglase za čudovite dišeče vložke, o Keglovih vajah krepitve medeničnega dna, teorije, kako lajšati stresno inkontinenco. Ker imam konkretno izkušnjo, vem, da je vse to blažen žegen, dokler niso težave resne. Dobrodošli bi bili ozaveščanje in preventiva, odprto in jasno posredovanje informacij, kako skrbeti, da se inkontinenca ne razvije. A ker je to povezano z intimnimi predeli, ker je lulanje v hlače dovoljeno le otrokom, se o tem ne govori. Stres, ki ga doživlja oseba, ki ji 'uhaja', v javnosti ne obstaja.Globoki občutki sramu pa so najbolj škodljivi za dobro samopodobo, kar je tudi vzrok za tišino okrog inkontinence. Tudi iz mene so se delali norca, ko sem v oddaji spregovorila o tem, pa sem preživela in z veseljem delim informacije. Vem, da imajo številne ženske podobne težave, in me ni sram.Težavo boš prej ali slej rešila. Življenje zagrabi za roge! Vse tvoje pismo kriči po pomoči. Mnogim se godi podobno kot tebi. Predale so se, razbile so vsa ogledala in o sebi, o svoji podobi mislijo vse najslabše. Poskusi objeti svoje telo in sebe. Da se nimaš rada, je jasno. Vsakemu, ki se ne ceni dovolj, se zgodi podobno.V nekem trenutku dvigne roke in neha skrbeti zase. Draga moja, vedno se lahko najde zunanji vzrok, da boš jokala, da se boš smejala, da boš skrbela zase ali za vse druge, le zase ne. V tem grmu tiči zajec. Zakaj si ne privoščiš ure ali dveh na dan samo zase? Ne moreš? V 'ne moreš«'se skriva vsa modrost. Ker moreš in moraš. Ko boš od znotraj uredila svojo vrednostno lestvico, boš zasijala in lepota od znotraj bo začela spreminjati stvari od zunaj.Tudi jaz poznam tiste hitre mimohode mimo ogledala in stisko, ko vse, kar oblečeš, na tebi stoji kot semafor, ki na veliko utripa: »Debela si, grda si, neprivlačna si ...« A poznam tudi trenutke, ko sem si rekla: »Zdaj pa dovolj, nič kruha, telovadba, lepe misli in pet nasmehov in objemov na dan!«Predvsem pa ne verjemi svojim mislim, da si grda, neprivlačna, in se smej skupaj z možem. Verjemi mu, da to ni res. Verjemi njegovemu pogledu, ki te vidi lepo.Verjemi sebi in konkretno deluj, vse je v tvojih rokah. Boš videla čudež, ki iz gub dela lepoto. Začni spoštovati sebe in svoje telo, vsem okoli tebe bo lepše, tebi pa najbolj! Sprememba je težka, ker ti tako misliš, toda spremembe so edina stalnica v življenju. Beri... Vse dobro ti želim,