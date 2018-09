Žalostni konec Voranca Boha

Tretja sezona priljubljene serije Reka ljubezni prinaša nemalo preobratov, novih obrazov in šokov! Sezona se je šele dobro začela, pa eden od glavnih likov že zapušča ekipo. Izvedeli smo namreč, da lik Blaža, ki ga je doslej izvrstno upodabljal mladi igralec Voranc Boh, umre zaradi zastrupitve z gobami. Njegova smrt bo razočaranje za številne gledalke, a v produkciji pravijo, da bo tragični dogodek tudi pomemben zasuk za celotno zgodbo in prihod novih likov, pravzaprav gre za eno prelomnih točk tretje sezone. O smrti njegovega lika smo povprašali Voranca in zaupal nam je, da se priljubljene serije ni naveličal in da gre tako za ...

