Vse za otroke

Kakršen oče, takšna hči je pregovor, ki v družini Lucas zagotovo drži.

Pevski tandem, očetain njegovo hčerkoveže veliko podobnih strasti. Najsrečnejša sta, ko lahko navdušujeta ljudi s svojima glasovoma in dobrimi deli.Na radiu Hit sta združila ljubezen do petja in pomoč otrokom, da se bodo lahko v tem prazničnem času razveselili kakšne nove igrače, zato sta z največjim veseljem prišla na obisk in očarala poslušalce z izjemnimi izvedbami znanih uspešnic. Seveda sta ob tej priložnosti obudila spomine na svoje otroštvo in pričakovanje prihoda dobrih mož, predvsem pa daril.Osrečevanje najmlajših z drobnimi pozornostmi je namreč tisto, kar ogreje srce in nas opogumi, da je okoli nas še veliko čutečih ljudi.