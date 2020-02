Vražji jo še skrivajo, Peklenski že razkrivajo

Oboji so kvintet, tako Vražji kot Peklenski pa so začeli izključno kot moška zasedba. Pri obojih pa se je to spremenilo, saj so ugotovili, da je lahko repertoar veliko širši in žanrsko bogatejši, če imajo pri sebi vokalistko. Vražjim muzikantom se je zato konec leta 2018 pridružila in vražjo druščino polepšala pevka Saša Zamernik, ženska z izjemnim vokalom in čudovitim stasom. ...