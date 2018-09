Veste, kaj imata skupnega Karl Erjavec in Jasna Kuljaj?

Karl in Jasna sta nepremagljiva, a vsak na svojem področju. Ona briljira v resničnostnih programih, on pa dominira na ministrskih stolčkih.

Voditeljicain politični veljaksta nam ob svojih novih funkcijah, ki se od preteklih v resnici skoraj ne razlikujeta, dala idejo za prikupno primerjavo.Oba namreč iznajdljivo kolobarita, le da vsak na svojem področju. Prvi obraz stranke upokojencev se je v svoji karieri preizkusil v vodenju številnih ministrstev, od obrambnega, za okolje in prostor, do zunanjega, in po letih intenzivnega kroženja je letos vnovič pristal – na obrambnem.V televizijskih vodah je po spretnem menjavanju voditeljskih stolčkov na Planet TV nekakšen Karl Erjavec prav Kuljajeva, ki se je prejšnji teden predstavila – v še enem resničnostnem šovu. Od prestopa z nacionalke pa vse do danes se je spopadla že s številnimi: začela je s Kmetijo, in to brez cenzure, nadaljevala s srednjeveškim formatom Bilo je nekoč, se potila Od težaka do junaka v The Biggest Loser Slovenija in se navduševala nad Novo zvezdo Slovenije.Zdaj je pred njo še en izziv, prežet z alkoholnimi hlapi in ponočevanjem v Baru, ki je že odprl svoja vrata sredi Ljubljane. Prepričani smo, da bo tudi tokrat, čeprav se je oborožila s sovoditeljem, imela glavno besedo in se ji bo moral pevec hitro prilagoditi, saj se je z izkušnjami zadnjih let prelevila v eno največjih poznavalk resničnostnih šovov pri nas.Morda pa se ji za točilnim pultom oranžnega gostinskega lokala kmalu pridruži še kolega Erjavec, da nazdravita podobni usodi, spretnemu kroženju in si izmenjata nekaj vtisov z novega, starega delovnega mesta.