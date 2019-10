Vdovec Simone Weiss končal v bolnišnici

Njegova najdražja je prepričana, da bosta kmalu spet hodila v hribe.

je v življenju prestal številne hude preizkušnje, ki pa so ga le okrepile. Najtežja je bila gotovo izguba ljubljene, a na srečo se je po njeni smrti pobral in spoznal žensko, ki ga je očarala in s katero si želi biti do konca svojih dni. S svetlolaso damosta se zaročila, zdaj pa mu ta mila ženska, brez katere si ne predstavlja več življenja, stoji ob strani v precej neprijetnih trenutkih.Goran je namreč pred dnevi prestal operacijo kolka, Jana pa se je pošalila, da bosta zdaj lažje hodila v hribe, ki jih ona tako obožuje. »Brez bolečin bo ustvarjal glasbo za lepe punce in krasne fante,« še pravi svetlolaska, ki si ne beli glave zaradi posega, saj pravi, da je njen izbranec optimističen človek, ki mu bo z novim kolkom v življenju zagotovo lažje.