Vabi na 4. Grubin memorial

Nekdanji smučarpo novem, kot številni uspešni poslovneži, spet vstaja ob 5. uri in se vsak dan zelo zgodaj odpravi tudi na fitnes. To mu da potrebno energijo za nov dan. Te dni je še v zadnjih pripravah na tokrat že 4. Grubin memorial, dobrodelni veleslalom, s katerim ohranja spomin na tragično preminulega reprezentančnega kolega, s katerim sta bila kot brata. Letos bo tekmovanje z druženjem v petek, 8. marca, ob 17. uri, v Kranjski Gori, kjer se bo mogoče pomeriti v vseh starostnih kategorijah, hkrati pa boste dobrodelni. Celotni izkupiček od startnin bodo namreč letos namenili družini iz Slovenske Bistrice, ki živi v težkih razmerah. Tekmovanju bo sledil še koncert z druženjem, nastopili pa bodo King Foo,in. Prijave so še možne na www.grubinmemorial.si