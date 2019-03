V trenutku se je zaljubila vanj

Prevčeva se strinjata, da ob rojstvu otroka ni nič predvidljivo in da je izkušnja vsake družine edinstvena.

Vsi starši so pred rojstvom otroka polni pričakovanj, nekateri tudi zaskrbljeni, ali bo vse potekalo, kot mora. A mlada mamica, partnerica skakalca, je na nedavnem dogodku priznala, da ni imela teh strahov.»Presenetila sem se le, ker sem mislila, da se bom, takoj ko bom dobila otroka v roke, zjokala od sreče, pa se nisem,« je razkrila in hitro dodala, da se je v njunegav trenutku zaljubila. Da bi mladi starši raje kot vprašanja in skrbi že pred rojstvom svojih nadobudnežev dobili čim več odgovorov, sta moči združila Zavarovalnica Triglav in ljubljanski UKC ter ustvarila priročnik Mami! Oči!, ki so ga s svojimi izkušnjami podprli številni slavni mamice in očki.Med njimi je bil tudi, ki se je v vlogi voditelja spomnil zanimivih trenutkov s svojo hčerko. »Čeprav sem v vlogi očka šele nekaj mesecev in mladim staršem ne morem še kaj dosti svetovati, mislim, da se je predvsem treba prepustiti dogodkom in uživati v njih,« pa je prek videa modro pripomnil Prevc, ki se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo v avstrijskem Seefeldu.