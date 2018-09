Uživaški oddih Mance Izmajlove

Pevka Manca Izmajlova si je po napornem koncertnem poletju, ki je bilo nekaj posebnega tudi zato, ker je v tem času izdala že šesti studijski album Ruska kolekcija, vzela čas le za svojo družino. A z možem Benjaminom ter petletno Izabelo in 11-letno Karolino niso skočili na morje, tako kot to stori večina, ampak so svojo osvežilno oazo našli kar v celinskem delu Slovenije, natančneje v Rimskih termah.



Tam sta na svoj račun prišli predvsem hčerki, ki sta se, preden bo morala Karolina spet v šolske klopi, naužili brezskrbnih počitniških trenutkov in vodnih norčij, poleg tega pa so uživali v naravi, ki jo vsi obožujejo. » Hčerki sploh nista hoteli iz vode, tako jima je bila všeč,« je dopustniške užitke strnila umetnica, ki prijetno spočita zdaj že sije na odru.



Njeni Ruski noči, ki jo ustvarjata skupaj z možem, lahko že ta petek prisluhnete v Velikih Laščah.