Ustavil je vlomilca, nato se šalil s policisti

Britanski kuhar Jamie Oliver (43) je ujel nepridiprava, ki je lomastil po ulici, na kateri živi s svojo družino. Tekel je za vlomilcem, ga podrl na tla in zadrževal do prihoda policistov.



Čeprav so bile okoliščine zelo nevarne, Jamie ni bil prav nič pretresen in se je po besedah vira, ki je bil priča dogajanju, s policisti še smejal in šalil. Sosedje so pogumnemu chefu zelo hvaležni za požrtvovalnost, žena Jools (43) ter otroci Poppy (16), Daisy (15), Petal (9), Buddy (7) in River (2) pa so nanj zagotovo zelo ponosni.



Jamie se sicer zadnje čase spopada s finančnimi težavami. Restavracije, ki jih ima po vsem svetu, so dolžne denar dobaviteljem in najemodajalcem, sam pa še ni poravnal davka za lansko leto.