Usodno Venerino leto

Med Tristanom in Khloe Kardashian je letos pošteno zaškripalo.

Ob čudoviti ljubezenski zgodbi princa Harryja in Meghan Markle smo spet začeli verjeti v pravljice.

Brad Pitt in genialna Neri Oxman bi bila lep par, a so bile govorice o ljubezni lažne.

Affleck s Shauno Sexton, s katero sta postala par po njegovem razhodu z Lindsay Shookus, ni dolgo zdržal.

Astrologi pravijo, da je leto, ki odhaja, Venerino leto, zato ni nič čudnega, da je bila pri mnogih v ospredju ljubezen. Predstavljamo vam zgodbe slavnih parov, ki so letos še posebej razburkale javnost.Aprila, dva dneva, preden jerodila hčerko, je v javnost privrela s fotografijami podprta novica, da ima njen fantcelo vrsto ljubic, med njimi tudi dve, s katerima ima dolgotrajno razmerje. Škandalu so sledile novice o nenehnih prepirih in marsikdo bi dal roko v ogenj, da bo razmerje med resničnostno zvezdnico in košarkarskim asom razpadlo.Toda to se ni zgodilo: kljub vzponom in padcem je par prebrodil viharno leto, ne da bi se razšel. Pri tem ima menda besedo predvsem Khloe, ki kljub težavam želi, da bi s Tristanom vsaj zaradi hčerke ostala skupaj.Za pravo ljubezensko pravljico je letos poskrbel – kdo drug kot princ. Štiriintridesetletni princse je ogrel za povsem navadno dekle, igralko, ki v nobenem pogledu ni ustrezala strogim kriterijem britanskega dvora. A čeprav je že bila poročena in ločena, ima temnopolte prednike in očeta, ki rad povzroča škandale, se njen dragi ni zmenil za mnenje drugih in je izbranko svojega srca maja popeljal pred oltar.Par, ki je s svojo pristno ljubeznijo očaral javnost, v teh dneh pričakuje prvega otroka, njuna sreča pa je popolnoma zasenčila še eno srečno kraljevo ljubezensko zgodbo, poroko yorške princeseininsta junija letos obnovila romanco iz konca leta 2015, že mesec pozneje pa je pevec med počitnicami na Bahamih pokleknil pred svojo izbranko. Septembra sta zmedla oboževalce in sorodnike, ko sta pridobila dovoljenje za poroko na newyorškem sodišču – sta se poročila ali ne? Izkazalo se je, da si je par takrat resnično prisegel večno zvestobo. Ker pa sta se poročila le civilno, tega ne štejeta za pravi zakon, za poročena se bosta imela šele, ko bo za njima tudi cerkveni obred.Odkar se je ločil, se vsi sprašujejo, kateri lepotici bo uspelo ogreti njegovo srce. Nič čudnega torej, da smo aprila, ko so se pojavile govorice, da imanovo dekle, vsi zastrigli z ušesi. A izkazalo se je, da bistra in ljubka, profesorica na faksu, s katero so igralca nekajkrat videli, ni njegova izbranka, ampak zgolj prijateljica.Ves čas, ko so ji pripisovali zvezo z zvezdnikom, je bila v zvezi z drugim moškim, lastnikom hedge skladov, s katerim sta skupaj že od leta 2017. Brad je potemtakem še naprej samski – nemara pa mu bo novo ljubezen prineslo leto 2019.Že res, danajbrž nosi levji delež krivde za razpad čudovite družine, ki sta si jo ustvarila z igralko, a ob vsem trudu, da bi pustil pijačo in se znova postavil na noge, si ne moremo kaj, da mu ne bi želeli vsaj malce sreče v ljubezni. Ko se je že zdelo, da ga je po koncu kratke zveze zta končno doletela v razmerju s svetlolaso lepotico, se je izkazalo, da ni šlo za dosti več kot poletno romanco.Par je komaj začel, pa se je že razšel, in sicer med skupnimi počitnicami, kmalu za tem, ko se je Ben vrnil s klinike za zdravljenje odvisnosti. V zmenkarske vode se je letos podala tudi Benova bivša žena Jennifer, ki pa je imela več sreče. Oktobra je priznala, da je že pol leta s poslovnežem, in kot kaže, bosta z roko v roki zakorakala v leto 2019.Novembra nas je presenetila novica, da seločuje od svoje žene, s katero sta bila skupaj več kot 20 let. Par je zakorakal pred matičarja 1997. in že po nekaj letih zakona razmišljal o ločitvi. Igralec je vložil celo zahtevek zanjo, a si je nato premislil. Leta 2004 sta zakonca, ki imata dva otroka, obnovila poročne zaobljube. Si bosta premislila tudi tokrat?