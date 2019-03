Umrl zvezdnik žajfnic

Jedov največji adut je bil šarmanten, včasih nekoliko skrivnosten nasmeh.

Santa Barbara je bila ena najbolj gledanih tujih limonad pri nas.

Med najbolj gledane, znane in priljubljene žajfnice v Sloveniji zagotovo spada Santa Barbara, ki smo jo pri nas lahko spremljali sredi devetdesetih let. Oboževalke serije je ta teden užalostila novica, da se je v 85. letu poslovil eden od glavnih likov,, ki je v seriji igral mestnega veljaka C. C.-ja, bogatega poslovneža s šarmantnim belim nasmehom.»Jed Allan je danes nadaljeval svojo pot. Bil je neverjetna kombinacija profesionalnosti in navdiha. Mislim, da je bil eden od največjih, in hvaležen sem, da sem imel v življenju takšnega prijatelja. Bil je velikodušen in ljubezniv,« je očeta opisal njegov sinin dodal, da je igralec umrl v spanju.Čeprav je igral tudi v nekaterih televizijskih filmih, je največ pozornosti požel prav z vlogami v limonadah – med drugim se ga spomnimo še iz Love of Life, The Secret Storm in Days of Our Lives, bil pa je tudi član ekipe Beverly Hillsa 90210, nastopil je v vlogi Stevovega očeta Rusha.