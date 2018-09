Tinkara Kovač se je pokazala v popolnoma drugačni luči

Tinkara se je z Vesno Jevnikar in drugimi soigralci odlično ujela.

Vidkova mama

Primorkozadnje čase srečujemo na Gorenjskem. Na drugi konec Slovenije se vozi zaradi otroške predstave Kdo je napravil Vidku srajčico v Prešernovem gledališču v Kranju, v kateri igra eno glavnih vlog, Vidkovo mamo.To je bila zanjo prav posebna izkušnja, saj je prvič v življenju nastopila v gledališki predstavi. In kakšni so bili občutki? »Čudoviti! Igrati v gledališču je drugače kot peti v svoji glasbeni skupini, kjer si ti tisti, ki postavlja dramaturški lok. Tu smo na odru vsi enaki, ansambel v pravem pomenu besede,« opisuje izkušnjo.Navdušena pa ni bila le nad igranjem na odru, ampak tudi nad soigralci. »Krasni ljudje so! Srečo imam, da sem krst doživela prav z njimi. Še posebejmi je dala veliko dobrih nasvetov.pa je na vaje prinašal višnjevo pito,« se v smehu spominja. Otroci so zahtevno občinstvo in brez treme seveda ni šlo. »Moram priznati, da mi je srce poskočilo. Toda naslednjič bo laže,« pravi.