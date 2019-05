Tik pred porodom še v akciji

Ana ima junija rok, a še vedno dela.

»Pomagati pomeni zares živeti.«

Čeprav bo čez slab mesec dni že zibala,o porodniški še ne razmišlja. Prav te dni je bila polno zaposlena z dobrodelno akcijo Skupaj z vami pomagamo družinam v stiski, ki sta jo organizirala Henkel Slovenija in Mercator.Izkupiček akcije so podarili družinam v stiski pod okriljem dobrodelne organizacije bodoče mamice Anina zvezdica.Ana, ki trenutno pričakuje prvega otroka, je bila kot bodoča mamica ob velikem uspehu akcije še toliko bolj ganjena. »Vedno pravim, da pomagati pomeni zares živeti, in ni lepšega občutka kot pomagati družini ter v zameno prejeti objem in nasmeh. Verjamem, da skupaj lahko res veliko pomagamo, spremenimo na bolje ter predvsem ustvarjamo gibanje pravih vrednot in ljubezni, kar je tudi glavno vodilo Anine zvezdice,« se je zahvalila vsem, ki so sodelovali.