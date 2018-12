Težava žensk ali moških? Jezi me ta EGO v njem, prazen, puhel, napihnjen ego!

Nihče ti ne brani gojiti lepih čustev do bivšega, ampak to naj ostane v tvojem srcu, to je tvoja moč!

Dragahvala za dolgo in iskreno pismo. Vidi se, da si šla skozi terapije in veliko premišljuješ. Mnogo težkih lekcij si se naučila, kar dobro si se pobrala iz svoje godlje, cela in mirna si, nisi sama. Ko sem brala tvoje pismo, sem se ves čas spraševala, kaj me boš vprašala, in na koncu sem bila presenečena. Vse znanje, ki ga imaš, vsi uvidi ti niso pomagali, da se svojih strahov v resnici rešiš. Rešila si svoj ego, duše nisi. Najraje bi te malo 'prišparala', saj potrebuješ podporo. Ker pa si naredila že toliko korakov, ker si vse analizirala in vse veš, te bom samo spomnila na nekaj stvari.Dr.v svojih dveh knjigah 7 skrivnosti uspeha in Pazi, katerega volka hraniš prek drobnih zgodbic in jasnih napotkov govori o tudi o tem, da se vprašajmo, s kom se družimo (najštejmo pet oseb v ožjem krogu), presek pa nam bo povedal, kdo v resnici smo. Ali v tem preseku res potrebuješ še bivšega moža? Govori tudi, da je sreča naša zavestna izbira. Zakaj se torej odločaš za zavestno brodenje po postani juhi?Dr.v svoji knjigi Ljubezen po ljubezni govori o nedokončanih odnosih z nekdanjimi partnerji. So stvari, ki jih je treba predelati in za vedno odložiti. Beri, da boš slišala nekaj konkretnih nasvetov.Nobene hvaležnosti in radosti ne preberem v tvojem pismu, pa bi si morala čestitati, da si se rešila strahov in zapustila čustvenega manipulatorja. Nisi pa odpustila sebi svojih manipulativnih igric, ki si se jih šla z možem. Sprejemaš, da sta se našla dva ranjena človeka, a ta dva sta živela skupaj pred nekaj leti in ju ne druži nič več. Odpustiti sebi, zares in globoko, je eno najtežjih dejanj, ker krivda je huda nadloga.Mislim, da si spet na začetku. Z glavo si uredila zunanji del življenja, z razumom si analizirala svoj psihološki profil, tudi profil bivšega. A tvoji zadnji stavki pripovedujejo zgodbo, ki ni končana in zaceljena. Kako pa pričakuješ, da se bo spremenil in pogovarjal s tabo, če si še jezna nanj, če bi ga še vedno rada učila? S stavki, ki jih pišeš, se srečujes s svojim 'rabljem' v živo. Saj sama napišeš, da vzbuja v tebi stare občutke. Kako neumno je pričakovati od nekoga, da te bo sprejel takšnega, kot si, če ga ti sama nisi sprejela takšnega, kot je. Zelo dobro poznam ta gon, da bi pomagala, da bi koga kaj naučila. Nedolgo nazaj sem sama oddelala podobno lekcijo.Te je on prosil za pomoč? Saj te vendar odklanja. Spoštuj njegove odločitve. Od kod ti pravica, da sodiš. »Rada bi, bilo bi lepo ...« Oh, to govori TVOJ ego, ne njegov. Užaljen in prizadet je, ampak to je izključno njegova stvar. Dokončati stvari, rešiti se odvisnosti pa pomeni, da ti na kraj pameti ne padejo podobna razmišljanja. Teh občutkov se moraš lotiti energijsko in globoko. Vedno bodo v tebi, lahko jih omiliš, ozavestiš. Nevrednost nam teče po žilah, če raste z nami od malega. Vsakokrat, ko se bo oglasila, jo ozavesti. Sprejmi, objemi in izpusti.Deklica v tebi je še vedno lačna. Hvaležnost, ponižnost in odločitev, da si ti sprememba, ki si jo želiš, to so moji odgovori. Premisli, ali lahko ti delaš drugim to, kar si želiš, da bi drugi delali tebi. Spoprijeti se z lastnim egom ti pomagas svojo metodo 'delo' (najdeš na spletu) in(najdeš jo na facebooku)! Nihče ti ne brani gojiti lepih čustev do bivšega, ampak to naj ostane v tvojem srcu, to je tvoja moč.Ostani borka še naprej!