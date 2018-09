Slovenska igralka na vozičku 

Sreča v nesreči!

Da nesreča nikoli ne počiva, je izkusila, ki si je tik pred začetkom nove gledališke sezone poškodovala nogo. Zlom je bil tako usoden, da bo morala naslednjih nekaj mesecev posvetiti počitku in rehabilitaciji.Zdravnik ji je prepovedal stopiti na peto, zato je prisiljena uporabljati voziček. Tako so jo opazili tudi pred nacionalno televizijo, kjer je prijateljem razlagala o neljubem dogodku. Kje natanko je staknila poškodbo, ni znano, jo je pa med preživljanjem bolniškega staleža osrečila njena sestraTa je postala mamica fantka, za katerega v prvih dneh rojstva še niso izbrali imena, ni pa skrivnost, da meri 54 centimetrov in je težak 3920 gramov. Pia je tako z navdušenjem sprejela vlogo tete, kar je malce ublažilo odsotnost z gledaliških odrov in brezskrbnega življenja na obeh nogah.