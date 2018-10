Tanja Ribič z barko naokrog

Tanjina zavidanja vredna postava se je naužila sonca, nad razgledom pa je bil navdušen tudi igralkin ljubeči mož Đuro, ki je avtor te fotografije.

Na barki se posvečajo samo sebi in zdravju. »Razstrupljamo se v morju, jemo zdravo in skromno, sami si kuhamo in uživamo.«

Poletje se za družino Đurić začne v njihovem drugem domovanju v Fiesi.

Poleti si lahko igralkaoddahne in uživa. Kot je povedala pred časom, sta zveliko narazen, zato toliko bolj izkoristita poletne trenutke. »Letos sem najprej snemala film v Žalcu,« pravi, »po koncu pa se je vsa družina kot vsako leto preselila v Fieso, v našo poletno rezidenco.«Od tam potem opravljajo vse obveznosti. Avgusta so druženje prestavili na družinsko barko in z njo pluli po Jadranu vse do Črne gore. »Vsako leto se odpravimo na morje z barko in zame je najlepše, če se zasidramo in prespimo v mirnem zalivu. Ko še nisem tako dobro poznala morja, sem mislila, da ga nikoli ne bi mogla tako močno vzljubiti,« pove lepa igralka, ki je čar valov odkrila šele letos.»Narava v svoji najčistejši obliki in moči te preprosto začara, osvoji in resetira. To sem doživela neko noč, ko smo se zasidrali ob nenaseljenem delu otoka in sem se sama spustila z barke, zaplavala v mesečini, okrog mene pa je bila čista tišina, samo jaz, zvezde in morje. Kar srh me je spreletel od lepote.« V tistem trenutku, pravi, se je povsem zaljubila. V morje. Ker je imel Đuro turnejo, so pot prilagajali tudi temu, vmes pa našli kopico trenutkov le zase.»Narava je tako veličastna, če si v njej sam in nisi blizu mesta, kjer te lovijo omrežje, internetna povezava, elektronska sporočila in klici,« se smeji Tanja, ki si je tako poleti dodobra napolnila baterije za novo gledališko sezono.