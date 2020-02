Takšni sta bili znani slovenski blondinki. Ju prepoznate?

Bi ju prepoznali? Takšni sta bili namreč na začetku kariere danes uveljavljeni Katarina Čas in Oriana Girotto.



Fotografijo je iz arhiva izbrskal njun oboževalec in ju spomnil, kako sta bili videti pred 24 leti. Takrat sta se namreč spoznali in spoprijateljili med vodenjem oddaje Atlantis, nato pa šli vsaka svojo pot. Še vedno pa se z užitkom ozreta v tista brezskrbna leta na prehodu iz najstništva, ko sta opozorili na svoj talent in se odločno obdržali na sceni vse do danes.



Svetlolasima mladenkama na posnetku se niti sanjalo ni, da bosta nekoč tako uspešni in slavni, a skromni in brez zvezdniških muh. Ravno to ju je pri občinstvu naredilo še bolj zaželeni in veseli nas, da ta priljubljenost še vedno traja.