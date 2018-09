Tako je Boštjan Romih osrečil svojo mamo

Zamujenih priložnosti ne moremo obuditi, lahko pa se iz njih veliko naučimo. In prav o tem nas je podučil vsestranski voditelj Boštjan Romih. »Ko je bil moj oče še živ, me je večkrat nagovarjal, naj ga enkrat vzamem na jadrnico, jaz pa sem mu iskreno prigovarjal, da si mora vzeti čas. Kot družina nismo nikoli pluli, zato se mu je verjetno zdelo fino, da se njegov sin znajde na plovilu in se gre navtiko. Nato je prišla nesreča, mi očeta v hipu vzela in želje mu nisem mogel izpolniti,« se z grenkobo spominja bolečih trenutkov.



Pred kratkim pa ga je njegova 75-letna mama izzvala, kako rada bi šla s sinom, vnukom, vnukinjama in snaho na jadrnico, kar je Boštjana navdušilo, in njeni želji je brez pomisleka ugodil. Po čudovitem tednu na morju, v sanjskem vremenu in čarobnem družinskem vzdušju se je vnovič prepričal, da je pravi trenutek tukaj in zdaj.



»Prevečkrat lahkomiselno izrečene besede 'bomo že enkrat', lahko kaj kmalu postanejo trpko spoznanje 'ne bomo nikoli več',« je z nami delil svojo življenjsko lekcijo in izpostavil hvaležnost, ker je dobil popravni izpit.