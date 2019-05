Umakni se iz zgodbe in zaživi odgovorno. Pred sabo imaš še vse življenje in spoznal boš se veliko deklet, našel prijatelje.

Pozdravljeni, ga. Zvezdana! Star sem 22 let. Že nekaj let imam punco. Zveza vse od začetka odlično teče. Vem, da me ima rada, in tudi jaz imam njo. Vendar imam problem – in to je dekle mojega najboljšega prijatelja. Zdi se mi, da sem zaljubljen vanjo. Za vikend smo šli na izlet, šalili smo se, da bomo šli spat navzkrižno, da bom jaz spal poleg nje. Spili smo par rund, alkohol je naredil svoje. Prijatelj je šel ležat k moji punci, jaz pa k njegovi. Seveda v dveh ločenih sobah. Stavim glavo, da med njima ni bilo nič. Tudi med nama ne. Dobesedno samo spanje. V resnici je niti objel nisem. Onadva se imata rada, se spoštujeta, ima pa eno napako, in sicer da grde besede kar padajo. Ona si tega ne zasluži. Do nje čutim nekaj več, kot je normalno, komaj čakam, da jo vidim, značajsko se zelo ujemava. Ne vem, kaj misli ona. Ne upam si je niti vprašati. Moja punca me ima rada in jaz njo. Je to le del zaljubljenosti, ki sčasoma mine, ali lahko na to pozabim, glede na to, da smo res skoraj ves čas skupaj.SergejDragiTvojih 22 let je ta trenutek tvoje največje opravičilo. Pravzaprav sem vesela, da dobim tudi kakšno takšno pismo, ker to pomeni, da bom mogoče še pravi čas komu čisto zares pomagala. Tvoja mladost in iskrenost, skoraj naivnost, sta morda tisti jeziček na tehtnici, ki lahko premakne tvoje življenje brez velikega ega v dobro smer. Živiš v mali drami, in kaj te je v resnici prijelo, da me sprašuješ, ali je to v redu, ne vem, bo pa vsekakor poučno.Zaljubljaš se v dekle svojega najboljšega prijatelja. S tvojo deklico sta že nekaj let par, rad jo imaš. Rad imaš prijatelja. Z vsem tem ni nič narobe, le razmerja je treba urediti. Imeti rad je eno, ljubiti pa je druga stvar. Vem, zdi se ti, da vse to veš, da razumeš, predvsem pa oponašaš obnašanje, s katerim si rasel. Ničesar ne pišeš o svojih starših, družini, ali že delaš, od česa živiš, ali živiš sam ali s starši.Zdiš se mi popolnoma nepripravljen na odraslo življenje, ki ga na neki način živiš, predvsem pa ne razumem, zakaj imaš sploh resno razmerje z dekletom. Zaradi seksa? Ker se dobro razumeta? Kaj to sploh pomeni? Da skupaj žurata, da skupaj živita?Če me že sprašuješ, najbolj pošteno, pametno in zrelo je, da svoje dekle 'spremeniš' v prijateljico. Lepo se pogovori z njo in razmerje spremenita v lepo prijateljstvo, še vedno se lahko zabavata in družita. Potem se pogovori s seboj, kaj ti pomeni več, prijateljstvo s tvojim prijateljem ali nežni občutki do njegovega dekleta. Kaj bi naredil prijatelj? Kako bi se počutil ti, če bi bila situacija obrnjena?To, kako se onadva razumeta, je njuna stvar. In sploh ni nujno, da svoje razmerje doživljata tako, kot ju vidiš ti. Gre za igranje z nevarnim ognjem, to vaše pretvarjanje, in kaže bolj ali manj samo na to, da vam je dolgčas. Odrasti, pusti ju za nekaj časa sama! Umakni se iz zgodbe in zaživi odgovorno. Pred sabo imaš še vse življenje in spoznal boš veliko deklet, našel prijatelje.Pravi prijatelj bi se umaknil, takoj ko bi začutil, da se nekaj plete med prijateljevim dekletom in njim. Raje bi sam potrpel in se odpovedal svojim občutkom ali neposredno, pošteno, jasno in spoštljivo svoje občutke razkril prijatelju. Vem, tudi to se dogaja, da se kdaj pa kdaj zgodi prava ljubezen med dvema, ki sta pravzaprav partnerja prijateljev. A ti niti ne veš, ali gre za ljubezen ali samo za navadno, trenutno privlačnost prepovedanega sadeža. Zato daj času čas, velikokrat se moramo v življenju tudi čemu odpovedati, da ne prizadenemo bližnjih.Pravzaprav se ti ne dogaja nič tako tragičnega, da se ne bi dalo popraviti, tudi če vse skupaj zamočiš ... Dobil boš izjemno dobro izkušnjo, ki te bo naučila več kot sto mojih besed. Predvsem pa začni brati, izobražuj se, kaj so odnosi, kaj pomenijo, kaj je ljubezen, kako jo čutiš ti.Pravzaprav si grem na živce, ker moraliziram, ker me vleče, da bi te učila, ti govorila, kaj je prav in kaj ne. Dovolj si star, da bi si lahko sam postavil cilje, sledil svojim sanjam. Če se ti zdi, da si frajer, ko se malo napiješ in sprostiš svoje nagone, ker si šele takrat upaš, si še daleč od zrelosti. Mešanica naivnosti in vzorcev, ki jih slutim iz tvojih dejanj, govori, da si v resnici dober fant, a brez jasno postavljenih meja in vrednot.Zabavaj se, izobražuj, športaj, najdi stvari, ki te veselijo, ob katerih se počutiš dobro. Vztrajno išči in raziskuj svoje občutke, da boš prepoznal, kaj te veseli trajno, široko ... Vztrajnost, potrpežljivost, hvaležnost in sočutje so tiste, ki ti bodo dvigovale samopodobo, tvojo resnično vrednost. Ko bodo te osnovne človeške koordinate urejene, ti bo veliko bolj jasno, kaj hočeš in si želiš v življenju, kaj je prav in kaj narobe. Zelo pomembno je tudi, da sam skrbiš zase, zaslužiš za svoje preživetje in samostojno odločaš o svojem življenju.Raziskuj življenje, nikoli ne naredi drugemu, kar ne želiš, da bi drugi naredil tebi. To je osnovno vodilo in tudi edini pravi odgovor na tvoje vprašanje. Naj se ti nikamor ne mudi, lepi, iskreni odnosi so največja sreča, ki jo lahko doživiš v življenju, in če bi bil moj sin, bi ti rekla, da se spravi delat, študirat, delat na polje, v rudnik ...Res spoštovanja vredno bi bilo, da bi s prijateljem rekla kakšno na temo žaljenja, če že praviš, da je grob in žaljiv do svoje punce. Tudi o tem se pogovarjamo s svojimi prijatelji ... Vse dobro in veliko dela,