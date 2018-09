Šov v težavah? Bar razpada po šivih

Ustvarjalci Bara se iz preteklih sezon niso veliko naučili, saj tudi tokrat propagirajo nasilje.

Namesto da bi v resničnostnih šovih spodbujali sožitje, različnost in iskanje talentov, se v Baru trudijo, da pokažejo ravno nasprotno. Že takoj na začetku so šokirali javnost z zelo slabo produkcijo, kar se je kmalu po vselitvi izkazalo za usodno napako, saj so kandidati za glavno nagrado začeli sami zapuščati prizorišče.Poslovili so se tudi nekateri z vodilnih funkcij, glavni krivci za nastalo situacijo, kar je podobno, kakor če bi kapetan pred posadko zapustil potapljajočo se ladjo. Gledanost je slaba, gostov skorajda ni, preostanek tekmovalcev pa je v stanovanju brez dnevne svetlobe prepuščen na milost in nemilost težkim življenjskim razmeram.Te so jih pripeljale do takšne skrajnosti, da je počilo, in to dobesedno.se je fizično spravila nad sostanovalko, znano po seksualnih eskapadah z izpadlim, in jo z lažjim pretresom možganov spravila na urgenco. Glede na zaporedje dogodkov so vse glasnejše govorice, da še noben šov doslej ni bil tako slabo zastavljen kot letošnji Bar. Številni pa že špekulirajo, da se bo vse skupaj končalo bistveno hitreje od predvidenega in za naše razmere rekordno dolgega obdobja petih mesecev.