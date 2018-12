Smrečice okrasili z dobrimi željami

VIDEO: Angleži objavili dih jemajoče posnetke slovenske atrakcije

Skupina angleških adrenalinskih odvisnežev se je povzpela na najvišji dimnik v Sloveniji – na trboveljskega. Posnetek vam bo povzročil kurjo polt, če se vsaj malo bojite višine. Fantje so posneli vse: od načrtovanja do vzpona. Dimnik so snemali z letalnikom in ročnimi kamerami, posnetki pa so res osupljivi. .embed-container-dm {position: relative; padding-bottom: 70%;