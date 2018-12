Slavospev neverjetni mami

Družinska pravljica v predbožičnem Zagrebu

Bradati kralj prostega slogani le ponosni očka, zelo občuduje je tudi svojo partnerico, ki ji je za rojstni dan pripravil posebno presenečenje. Čeprav kot oče in mati skrbita, da je s pravljicami obdana predvsem njuna prvorojenka, so tokrat v božični pravljici nastopili vsi trije, v prvem planu pa je bila Monika.»Vse najboljše tej neverjetni ženski. Najina deklica je lahko zelo srečna, da ima takšno mamo, kot si ti,« je kraljici svojega srca voščil Filip. Smučar rad pove, da mu je všeč Monikina neukalupljenost in spontanost, ki sta prišli na plan tudi v prazničnem Zagrebu, kjer si je mlada mamica dala duška na veliki gugalnici. Filip se je po kratkem družinskem oddihu že podal na smučarske strmine, kjer pa mu težave povzročajo nizke temperature in dež.Zaradi neugodne vremenske slike so namreč odpovedali vse tekme v francoskem Val Thorensu, pa tudi v sosednji Avstriji še ni pričakovati začetka sezone ... Bo pa zato smučarski as ujel več trenutkov s svojima damama.