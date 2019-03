Skrivnost: Vid Valič ljubi starejšo

VIDEO: Strašna nesreča na primorki: ponesrečenca rezali iz vozila

DRAGOMER – V petek popoldne, malo pred 17. uro, so na avtocesti pri Dragomerju v smeri Ljubljane v naletu trčila tri tovorna vozila. Gasilci PGD Stara Vrhnika in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče tovorno vozilo, s tehničnim posegom rešili ponesrečenca iz vozila ter z vpojnim sredstvom posuli iztekle tekočine. Ponesrečenca so oskrbeli reševalci nujne medicinske