Skrivna poroka Darje Gajšek

Skupaj sta že nekaj let, vendar sta svojo ljubezen skrivala pred očmi javnosti. Foto facebook

»Namesto dragih kamnov bo

najina prstana krasil srčni utrip najine Eme.«

Priljubljena voditeljica in pevkaje že pred časom oddala srce postavnemu kondicijskemu trenerju in fizioterapevtu, s katerim sta lani dobila hčerko, svojo ljubezen pa bosta v soboto, 29. septembra, dan po izidu naše revije, okronala s poroko.Izvedeli smo, da se bo par poročil na gradu Štatenberg pri Poljčanah, nato pa še v tamkajšnji cerkvi. »Obred se bo odvil v ožjem družinskem in prijateljskem krogu,« nam je zaupala Darja in razkrila, da je poročno obleko izbrala v zgolj petih minutah. »Ko sem jo zagledala v salonu Poročne pravljice v Celju, sem se vanjo zaljubila in pomerila samo to.« Tudi prstana sta z Alenom izbrala v nekaj minutah.»Midva bova imela nekaj čisto posebnega … Namesto dragih kamnov bo najina prstana krasil srčni utrip najine Eme,« pravi ponosna nevesta, ki nam je še zaupala, kako jo je njen najdražji lani zaročil. »Zgodilo se je v Rovinju, kjer dopustujeva že nekaj let, na obzidju pod tamkajšnjo mogočno in čudovito cerkvijo. Bila sem že v zadnjih mesecih nosečnosti in spomnim se, da sva se po polžje sprehajala proti vrhu. Ko sva se vračala in se odpravljala na večerjo, sva na obzidju še nekaj časa opazovala sončni zahod, nato pa je Alen pokleknil in me zaprosil za roko. Tega nisem pričakovala, bila sem presrečna in popolnoma presenečena.«Poroke nista želela obešati na veliki zvon, zato je zanjo doslej vedelo zelo malo ljudi, in čeprav ne bo prav nič zvezdniška, sta tako Darja kot njen Alen prepričana, da si bosta ta dan zapomnila za vse življenje.