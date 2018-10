Simpatična Ingrid s Korenovo plaketo

Ansambel Blaža Hutevca s pevko Ingrid Kralj na letošnjem Vurberškem festivalu

Ingrid Kralj z letošnjo Korenovo plaketo

Simpatična Dolenjka ima nadvse rada živali, saj ima doma kar tri pse.

je 24-letna pevka Ansambla Blaža Hutevca, sicer zaposlena v novomeški družbi Renault Tech. »Z glasbo sem se začela ukvarjati že zelo zgodaj, saj prihajam iz glasbene družine. Oče igra harmoniko že več deset let, harmoniko, kitaro in bas kitaro igra moj brat, ki prav tako poje, poje tudi mama, jaz pa pojem, igram klavir in sem naredila šestletno nižjo glasbeno šolo, pa tudi orgle. No, včasih še sama vzamem v roke bas kitaro, seveda pa tudi harmoniko,« nam pove simpatična Dolenjka, ki je pred leti vodila tudi mešani pevski zbor, a je to zaradi pomanjkanja časa opustila.A petje v ansamblu ni vse, saj v prostem času s skupino Libertas, v kateri so tudi njen brat in dve sestrični, nastopa na cerkvenih in civilnih porokah ter drugih zabavah. Največkrat jih povabijo kot presenečenje. Resnično je Ingrid dodobra okužena z glasbo in bi brez nje težko živela.»Najbolj se sprostim ob poslušanju glasbe in se zlasti osredotočim na besedila, saj mi je všeč, ko pesem kaj pove. Zlasti so mi blizu ljubezenska in domovinska pa tudi družinska tematika,« nam še zaupa Ingrid, ki je hkrati velika ljubiteljica živali, še posebno psov, s katerimi se veliko ukvarja.Doma ima kar tri štirinožce. »Imam rotvajlerko Luno, velikega švicarskega planšarja Lorda, nedavno pa je naš dom razveselila še navihana psička Pika, pasme mops,« nam je zaupala za revijo Suzy, ki jo zelo rada prebira. Preden je prišla v Ansambel Blaža Hutevca, je že prepevala tudi v ansamblu Gorjanski odmev in Mešanem pevskem zboru Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja.»Ravno na festivalu v Guštanju, ki smo se ga letos udeležili, sem bratu Gašperju omenila, da bi bila zelo vesela in ponosna, če bi nekoč ravno jaz prejela Korenovo plaketo. In prav to se je zgodilo. Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem zaslišala svoje ime. Noro, res lepi občutki so me prevevali in moje sanje so se začele uresničevati. To je to, kar sem si zares želela. Korenova plaketa mi res pomeni zelo veliko. Je dokaz, da sem na pravi poti in da ves vloženi trud v petje ni bil zaman. Moram pa priznati, da se petja nisem učila nikjer, zato mi to priznanje toliko več pomeni. In je dokaz, da se vse da, če se hoče,« nam še zaupa Ingrid, na katero so seveda fantje Ansambla Blaža Hutevca, v katerem poje, še bolj ponosni. In ne samo zanjo, tudi za fante je to motivacija, da bodo še posegali po dobrih rezultatih.Ob koncu nam Ingrid zaupa še, da je sicer otroštvo preživljala v majhni, a lepi vasi pod Gorjanci, ki jo je zelo rad opeval tudi. »Žal pa so se starši pri mojih 12 letih razšli, zato sem bila prisilje na zelo hitro odrasti. In postati samostojna,« še pravi Ingrid, ki se je veliko raje kot s punčkami igrala z avtomobilčki, motorji in žogo. In ja, tudi danes rada sede na motor. Pravi, da je zanjo to užitek in sprostitev. No, pa tudi za volanom je zelo rada.»Moji fantje, člani ansambla, pa so zelo veseli, da imajo vedno zagotovljen prevoz na veselico in domov,« se pošali letošnja dobitnica Korenove plakete.