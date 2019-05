Sezona porok se je začela

Člani Ansambla Azalea so bili na poroki svojega vodje Alena in njegove Mateje.

Za mnoge težko pričakovani dogodek, ki ga je treba primerno proslaviti, se je zgodil že na letošnji 4. maj, ki si ga bo za vse življenje zagotovo zapomnil tudi. Kitarist in vodja dolenjskega Ansambla Azalea je namreč na prvo majsko soboto pred oltar popeljal svojo. Za pričo si je izbral brata, tudi nekdanjega člana Azalee, Matejina priča pa je bil njen bratCivilni obred ter pozneje tudi zabava sta bila v prijetnem ambientu ob reki Krki, v gostišču Loka v Novem mestu, kjer je za glasbeno kuliso poskrbela glasbena šola Lipičnik. Na cerkvenem obredu, ki je potekal v čudovitem romarskem središču na Zaplazu, pa operni pevec iz Venezuele, ki ga je na klavirju spremljalaPo uradnem delu je za zabavo skrbel Ansambel Banovšek, gost večera pa je bil tudi zmagovalec slovenske popevke. Na poroki so bili gostje seveda še preostali člani Ansambla Azalea, zapel pa je tudi sam ženin Alen, ki je nekaj pesmi posvetil svoji Mateji.Opolnoči, ko so razrezali torto, je nebo razsvetlil ognjemet, zabava pa se je končala šele v zgodnjih jutranjih urah. Alenu in Mateji želimo vse lepo na njuni življenjski poti!Morda pa ta poroka ne bo edina letos med glasbeniki. Nedavno se je namreč, pevka Ansambla Vihar, ki se je s soplesalcemnekaj tednov suvereno vrtela po parketu v šovu Zvezde plešejo, se je namreč pohvalila, da je ujela poročni šopek. Čeprav je Klara že mamica dveh ljubkih hčera, ki smo ju videli tudi na eni od vaj, ko sta ji prinesli rožico, uradno še ni oddana in čaka, da jo njenzasnubi in popelje pred oltar.Klara pa je v oddaji, v kateri se je sicer že poslovila od gledalcev, številne presenetila z izpovedjo, da je njen dragi kar šest let mlajši od nje in ga je omrežila tako rekoč na pragu njegove polnoletnosti. Iz tega se je ponorčeval tudina Radiu 1, ki je izpadli plesni par gostil dan po njunem zadnjem nastopu.Je pa Klara imela zelo veliko oboževalcev, ki so navijali zanjo in jo podpirali. Med drugim tudi njeni sodelavci na oddelku za žilno kirurgijo v celjski bolnišnici, kjer je zaposlena kot medicinska sestra. Da so kljub vsemu veseli, da se je zdaj malce razbremenila in vrnila mednje, pa so ji pokazali s tem, da so ji poklonili posebno lončnico.Sezono porok pa so odprli tudi člani Ansambla Sekstakord, tako so se vsaj pohvalili na družabnem omrežju. Mi pa upamo in si želimo, da bo bodo imeli vsi ansambli letos polne roke dela, saj bi to pomenilo, da bo veliko porok.