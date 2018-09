Severinina taktika: Hrvaška (še) ne, Slovenija da!

Čeprav se po škandalu s fotografijami, na katerih je popolnoma razgaljena in jih je objavil neki srbski tabloid, priljubljena hrvaška pevka Severina še ni oglasila, je njen molk precej zgovoren. Že tedne naj bi se lepa Hrvatica izogibala Hrvaški, kjer v zadnjem času ni imela niti enega koncerta, nasprotno pa denimo zelo rada prihaja v Slovenijo, kjer je imela v zadnjem času kar nekaj nastopov, med drugim v Prevaljah.



Hrvaški mediji poročajo, da bo konec meseca gostovala tudi v Nemčiji in da vsaj za nekaj časa ne načrtuje prihoda na domača tla oziroma se bo domovini izogibala tako dolgo, da se prah poleže. Sicer pa je Severina v tem času objavila kar nekaj fotografij z različnih potovanj, med drugim je bila denimo v Franciji in Bosni in Hercegovini, le k Hrvatom, ki so prav tako na veliko poročali o njenih pikantnih posnetkih, je trenutno ne vleče …