Severina se ne bo vdala

Rojstna karta Severine Kojić

je po ascendentu močna in samozavestna levinja. Njen vladar je Sonce, ki je položeno v bika, kar pomeni, da se ne preda zlahka, ko se za nekaj odloči. Nepremakljiva trmasta borka je, je pa res, da se lahko te lastnosti izrazijo tudi kot zvezdniške kaprice, saj je na ascendentu Luna, ki skrbi za nihanje razpoloženja ter kaže, da je precej osredotočena nase. Saj jo Luna tudi malce mehča, a prav čustvena ženska ni, tudi občutka za druge ji manjka, saj v njeni karti ni planetov v vodnih znamenjih. Dva velika trigona kažeta velike talente, moč in voljo za doseganje ciljev, a pogosto lahko deluje površno, neuvidevno, kot buldožer, ki ruši vse pred sabo, ko se za nekaj odloči. Vladar njene partnerske hiše je Uran, ki je v opoziciji s Kironom. To naznanja možnost ločitve, potrebo po svobodi v zvezi in bolečino, ki jo prinaša zakon. Ker je oče njenega otroka nakazan s Soncem v biku v trigonu z Jupitrom, je tudi on trmast in nepopustljiv, bogat in ima srečo, torej se bori z enakovrednim nasprotnikom. Je pa Sonce v kvadratu s karmičnim vozlom, kar pomeni, da predelujeta neko slabo karmo drug z drugim.Sina označuje Jupiter, vladar strelca in njene hiše otrok. V osnovi je vesel, odprt, radoveden fant, ki je moral prehitro odrasti in je zelo zrel za svoja leta, saj je Jupiter v resnem in odgovornem kozorogu. V odraslosti bo dobro zaslužil, poslovno bo povezan z očetom. Sicer se enako dobro razume z obema od staršev, oba sta mu enako dragocena in dobro vplivata nanj, saj je Jupiter v trigonu s Soncem, ki je Severinin vladar, hkrati pa označuje tudi njenega partnerja. Je pa sin tudi precej zmeden, nežen, občutljiv, negotov in obremenjen z vojno med njima, saj je na vrhu hiše otrok Neptun, planet nejasnosti, zavajanja, nerealnih sanjarij, v opoziciji s Saturnom, planetom stroge realnosti. V luči skrbniške vojne lahko rečemo, da je pevka precej naivna, se slepi in sanja, da bo sin gotovo pri njej, medtem ko nasprotna stran iznajdljivo operira z dejstvi in dokazi, lahko tudi zelo spretno z lažmi, goljufijo, podkupovanjem.Zanimivo je, da ima pevka pred sabo uspešno obdobje in nove začetke. Pr. Luna je na zadnji stopinji borbenega ovna in vstopa v stabilnega bika ter že v januarju prečka njeno Sonce, kar začenja pomemben nov življenjski ciklus. Čez leto se pr. Luna poveže z Venero in Jupitrom, pr. Venera pa s Soncem, kar prinaša srečo v ljubezni in v odnosu do sina. Ni izključeno, da se ji bo vendarle uspelo še kaj pogoditi ali dogovoriti. V 2020. jo čaka tudi Jupitrov povratek, ki obljublja srečo in uspeh. Ker je Jupiter v njeni karti povezan s sinom, lahko rečemo, da bo zadovoljen, kar koli se bo zgodilo. Bolj problematični so zanj in tudi zanjo mrki, saj prinašajo spremembe, ki so včasih sprva stresne in jih doživljamo kot rušilne. Lunin v decembru prinaša zaključek procesa za skrbništvo in prelomnico za sina. A ker se nato vrstijo mrki še na Marsu, v 5. hiši otrok, nasproti Jupitra in na Saturnu, se zdi, da bitka še zdaleč ni končana in da bosta ubogega fanta še nekaj časa vlekla drug drugemu iz rok.