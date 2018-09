Sem v najlepših letih, za moža pa sem samo kuharica, čistilka in perica

Drugi so vedno naše ogledalo, odslikavajo nam naše bolečine in rane, stare vzorce.

DragaVeš, kaj se meni zdi najpomembnejše v življenju? Da živim iskreno s sabo in ljudmi okrog sebe. Zvestoba sebi je najpomembnejša. Živeti, kar si, pa ni lahko. Za avtentično življenje potrebuješ pogum. Mislim, da te čaka veliko dela na sebi.Preden se za karkoli odločiš, moraš raziskati svoje globine, želje in se vprašati, ali hočeš prevzeti odgovornost za lastno življenje. Vsi zmoremo.bi rekla, da boš že vedela, kaj storiti, ko bo dovolj hudo. Živiš življenje ženske, ki se je podredila zakonu večine, ki narekuje, kaj velja za normalno. Vse življenje stiskaš zobe in se prilagajaš družini, da so vsi zadovoljni. Zdaj so sinovi odrasli, sindrom praznega gnezda je razširil krila in ti si na novo zaljubljena.S tem ni nič narobe, to je lepo. Ali je tvoj izbranec pravi, bo pokazal čas. Nisem prepričana, da si predelala svoje vzorce, ker če bi jih, se ti moški, ki bi bil podoben možu (v globljih plasteh), ne bi mogel zgoditi. Veš, če človek leta in leta golta in se prilagaja vsem okoli sebe, to pušča posledice. V tem primeru se nam drobtinice, ki padejo iz druge mize, zdijo zlate pogače. Kaj je res, ne vem. Pojdiva skozi 'Delo' Katie Byron.Praviš, da te mož zanemarja, da ni pozoren, da smrdi od cigaret, da ti ne da občutka, da si njegova, da te ne spoštuje in ljubi, da te ima za samoumevno ...Je to res? Praviš, da bi moral biti pozoren, nežen, romantičen, da bi te moral spoštovati, ljubiti, se pogovarjati s tabo, da ne bi smel kaditi in smrdeti, da bi mu moral več pomeniti odnos kot seks ... Zdaj pa, draga moja, obrniva vse skupaj.1. Si ti pozorna, nežna, romantična, spoštljiva, polna ljubezni do moža? Ali ti nikoli nimaš neprijetnega vonja? Ali je tebi najpomembnejši neseksualni odnos?2. Si pozorna, nežna, romantična in spoštljiva do sebe? Ali sebi dišiš, imaš sebe zares rada in tako naprej po istem vzorcu.Vse trditve o možu obračaj. Vzemiva stavek 'moj mož me ne spoštuje':- k sami sebi (jaz se ne spoštujem),- k drugemu (jaz ne spoštujem moža),- obrat (moj mož me spoštuje).​Kje se oglasi tvoje telo in se odzove? Katera od teh trditev je laž? Naj resnica boli, bodi brezkompromisno iskrena s sabo. In kdo bi bila ti brez misli, da te mož ne spoštuje? Draga moja, vse, kar misliš, da bi moral početi tvoj mož (in zdaj počne tvoj prijatelj), bi morala najprej delati ti sama. Glede na to, da možu lažeš, in ker si prepričana, da boš ZUNAJ sebe našla spoštovanje, romantiko, dotike, nežnost in še kaj, dvomim o premiku na bolje. Popolnoma razumem, da ne veš, kaj bi naredila.Potrebuješ globok pomenek s sabo. Ti si edina sprememba, ki jo lahko narediš v svetu. Očitno si na poti spremembe in potrebuješ spodbudo. In jaz ti jo z veseljem dajem. Razmišljaj in išči svojo resnico. Ko boš stala za njo s celim bitjem, ti ne bo težko povedati nikomur, saj tudi nikomur nisi dolžna ničesar razlagati. In ker nisem pristaš skakanja iz zveze v zvezo, ker mislim, da je to samo prelaganje pričakovanj na drugo osebo, svetujem, da odločitev sprejmeš v samoti.Brez moža in prijatelja. Mož se bo zamislil, če te zares ljubi, tudi prijatelj te bo čakal, če te zares ljubi, ti pa najprej zares globoko in močno vzljubi sebe! Tvoje zavedanje, da si zaslužiš najboljše, se je ze začelo, znotraj tega polja moraš razčistiti z zamerami in prepričanji. Želim ti, da ti ego ne zamegli razuma. Bodi pogumna, nalij si čistega vina. Od tu naprej boš res sama.Ljudje na tvoji poti bodo samo občasni spremljevalci, ti pa boš najboljša različica sebe. Drugi so vedno naše ogledalo, odslikavajo nam naše bolečine in rane, stare vzorce, da se zagledamo vanje, jih ozavestimo in pozdravimo. Upam, da sem bila dovolj razumljiva. Vso srečo!