Še vedno prijateljica z bivšo taščo

Vesna in Mija na prijateljskem kosilu

Čeprav se po ločitvi v številnih primerih razrahljajo ne le družinske, ampak tudi nekatere prijateljske vezi, priinočitno ni tako.in Vesna sta se razšla pred leti, in čeprav se je dolgo šušljalo, da naj bi si ženski skakali v lase, govorice ne držijo. V dobrih odnosih sta namreč ostali tudi zaradiin, ki sta se mlajšemu županovemu sinu in Vesni rodila v dolgoletnem zakonu, saj otroka zelo rada preživljata čas pri babici Miji in dedkuZ nekdanjo taščo Vesna – ki je že dve leti srečno zaljubljena in se tudi z Juretom v dobro otrok odlično razume, saj en teden živita pri njej, en teden pa pri njem – nima nobenih težav in povsem normalno se lahko skupaj odpravita tudi na kosilo. Rečemo lahko le, da bi bil svet veliko lepši, če bi bile takšne vse družine, ki so prestale ločitev.