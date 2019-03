Sara Isaković odprla vrata svoje spalnice: »Tu se dogajajo čudeži«

Sara je ekipo Ambientov povabila v svoje prvo stanovanje v Sloveniji. Oddaja je na sporedu ob sobotah, ob 18. uri, na TV Slovenija 1.

Pred spanjem

vadi pozitivne

afirmacije.

Če kdo, potem, nekdanja vrhunska plavalka, dobro ve, kako pomemben je um in vse, kar je povezano z njim. Ne le v športu, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Po končani športni karieri se je odločila za študij psihologije v ZDA, zato se dobro zaveda, kako misel, predvsem umirjena, vpliva na telo. Sproščeno pa se mora človek počutiti predvsem doma, o čemer se je prepričala ekipa oddaje Ambienti, ki je Saro obiskala.Voditelj oddajeje navdušen nad energijo nekdanje plavalke, ki danes po vsej Evropi skrbi za mentalno pripravljenost poslovnežev, vrhunskih športnikov, pilotov, vojakov in številnih drugih. »S Saro smo se pogovarjali predvsem o spanju in tudi o knjigi njenega nekdanjega profesorjaZakaj spimo. Sara dobro ve, kako pomemben je kakovosten spanec in da so ljudje, ki dobro spijo, tudi čustveno stabilnejši. Pravzaprav sva ugotovila, da se v spalnici dogajajo čudeži,« v smehu pove voditelj. Sara trenutno s fantom živi v podnajemniškem stanovanju, saj v Sloveniji nima stalnega doma. Ves čas potuje in je razpeta med evropskimi državami in Dubajem.»Pravi, da to ni njeno sanjsko stanovanje in da se še ni ustalila, se pa v njem dobro počuti,« pravi Romih, ki ga je Sara navdušila predvsem s svojo miselnostjo in večernimi rituali. Že nekaj let namreč pred spanjem vadi pozitivne afirmacije, ker rada zaspi sproščena. V mislih našteva pozitivne stvari, za katere je hvaležna, in se nato v spanec pogrezne s prijetnimi mislimi. Poleg tega pred spanjem vedno ugasne luči, prižge sveče, da je ne osvetljuje umetna svetloba, in se zahvali za dan, ki je za njo.