Salome protestira

Salome je podprla kampanjo proti petardam, saj ne skriva, da se tako ona kot njena psička Kali bojita nevzdržnega pokanja.

Decembrski prazniki so tu,pa je zaskrbljena za svojo psičko Kali. Obdobje pokanja s petardami je eno najbolj stresnih prav za živali in novopečena gledališka igralka se je tokrat odločila, da ostro nastopi v kampanji, ki ljudi odvrača od uporabe pirotehničnih sredstev.»Prvih pet let je še šlo, zdaj pa se moja psička vse bolj burno odziva na pokanje v okolici bloka. Sploh ne razumem staršev, kako so lahko tako brezvestni, da sinove izpostavljajo tem nevarnim eksplozivnim telesom. Bolj odmevne, kot so novice o hudih telesnih poškodbah zaradi petard, bolj glasno se poka naokoli.Nič ne bi imela proti, če bi prepovedali prodajo teh zvočnih in tudi okoljskih onesnaževalcev, katerih edini namen je strašiti ljudi in naše hišne ljubljenčke. Letos bom praznike preživela skupaj s svojo čivavo, saj mi že ob najmanjšem poku vsa tresoča se skoči v naročje, da jo pomirim,« je odločena Salome.